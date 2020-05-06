На Украине заявили о пройденном пике эпидемии коронавируса

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден. Об этом он сообщил в интервью изданию «Сегодня».

Ляшко считает, что пик эпидемии прошел еще 17 апреля, когда был зафиксирован 501 случай заражения коронавирусом. Врач напомнил, что именно с этой даты количество зараженных держится в промежутке от 400 до 550 случаев.

По его словам, Украина вовремя ввела эффективные карантинные меры, что позволило сдержать рост распространения заболевания.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом. Правительство продлило карантинный режим до 22 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 13 84 человека, 327 умерли. Общее число инфицированных в мире превысило 3,7 миллиона человек; 258 тысяч скончались, более 1,2 миллиона излечились.

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