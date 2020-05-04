Кличко спрогнозировал более миллиона жертв коронавируса на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко спрогнозировал, что жертвами коронавирусной инфекции на Украине может стать более миллиона человек. Об этом он заявил на внеочередном заседании правительства. Запись доступна на YouTube.

Он призвал соблюдать ограничительные меры карантина. Политик привел прогнозы экспертов, что заразиться коронавирусом может до 80 процентов населения Украины, при этом смертность составит до трех процентов, а значит, число жертв может достигнуть 1,2 миллиона человек.

Ранее главный санитарный врач Украны Виктор Ляшко объявил, что страна вышла на плато эпидемии коронавируса. По словам Ляшко, Украине удалось избежать серьезного пика, однако плато продлится дольше, чем в странах Европы.

Ужесточенные карантинные меры действуют на Украине с 6 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразился 12 331 человек, 303 пациента умерли.

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