На Украине число зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч человек

Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 10 тысяч человек, сообщают «Українські Новини» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным на четверг, 30 апреля, количество инфицированных составляет 10406 человек. За последние сутки было выявлено 540 новых случаев коронавируса. С начала эпидемии скончался 261 пациент, выздоровели — 1238.

Наибольшее число заболевших — в Черновицкой области (1571). Далее идут Киев (1401 инфицированный), Ивано-Франковская область (862) и Тернопольская (779).

Ранее главный санитарный врач Украны Виктор Ляшко объявил, что страна вышла на плато эпидемии коронавируса. По словам Ляшко, Украине удалось избежать серьезного пика, однако плато продлится дольше, чем в странах Европы.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 3,2 миллиона человек, умерли более 227 тысяч, выздоровели 972 тысячи. На первом месте по число зараженных находятся США (более миллиона человек). В пятерку «лидеров» также входят Испания, Италия, Франция и Великобритания.

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