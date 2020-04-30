Украина объявила о выходе на плато эпидемии коронавируса

Главный санитарный врач Украны Виктор Ляшко объявил, что страна вышла на плато эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам Ляшко, Украина идет по оптимистическому сценарию: рост числа больных не превышает 30 процентов, система здравоохранения справляется с нагрузкой. Благодаря карантину удалось избежать «серьезного пикового скачка эпидемии».

«Мы уже находимся на плато, растягивая его во времени, поэтому оно может быть значительно длиннее, чем в странах ЕС», — сказал Ляшко. Он пояснил, что в Европе «был скачок, плато, и пошло на снижение».

Рост новых случаев коронавируса на Украине не превышает 10 процентов, это пока не устойчивая тенденция к снижению. «Но мы потихоньку будем отпускать карантинные меры, чтобы заработала экономика», — заключил Ляшко.

По последним данным, на Украине зафиксированы 9866 случаев коронавируса. Скончались 250 человек, выздоровели 1103 пациента. На первом месте по числу зараженных находится Черновицкая область (1489 инфицированных), на втором — Киев (1341).

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