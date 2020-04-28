Премьер Украины назвал три сценария жизни при коронавирусе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал три основных сценария жизни в условиях пандемии коронавируса, передает «Корреспондент.net».

Шмыгаль напомнил, что в начале мая ожидается пик заболеваемости в стране. Его необходимо успешно пройти, чтобы запустить процесс ослабления карантинных ограничений.

«Первый — это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция», — пояснил глава правительства, подчеркнув, что такой метод Украине не подходит.

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Второй сценарий — либеральный, который предполагает возвращение к привычной жизни, «по примеру Швеции». «Однако сейчас в Швеции выявлено более 18600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2100 смертей. То есть летальность составляет более 11 процентов. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине», — заметил Шмыгаль.

Третий же сценарий — «не выбирать между здоровьем и экономикой», а запустить адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни. «Как это делает большинство стран, в частности, Чехия и Польша, динамика заболеваний в которых похожа на ситуацию в Украине», — заявил премьер. Он уверяет, что постепенное снятие ограничений позволит контролировать ситуацию с заболеваемостью и оперативно локализовать вспышки.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 8617 человек, 239 пациентов умерли.

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