На Украине попросили ослабить карантин

Депутаты Верховной Рады от фракции «Слуга народа» обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой ослабить карантин регионах Украины. Об этом сообщила в понедельник замглавы фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Так, парламентарии предлагают ослабить карантин в тех регионах, где уровень заболеваемости существенно ниже. Например, в Черновицкой области зарегистрировано 1341 инфицированных, а в Черниговской — всего 22. «Логично, чтобы и ограничительные меры в этих областях были разными. Ведь на фоне пандемии в Украине назревают экономический и трудовой кризисы» — заявила Евгения Кравчук.

В связи с этим, по ее словам, часть депутатов фракции обратились к премьер-министру с просьбой рассмотреть возможность ослабить карантин в некоторых регионах.

Ранее Шмыгаль назвал число граждан, потерявших работу во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. По его словам, официально на Украине зарегистрированы свыше 400 тысяч безработных. Кроме того, два миллиона граждан оказались среди тех, кто потерял работу, находится во временном вынужденном отпуске или составляет скрытую безработицу.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 9009 человек, 220 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило три миллиона человек; 210,4 тысячи скончались, 891,5 тысячи излечились.

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