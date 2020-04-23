На Украине изолировали село из-за коронавируса

В Николаевской области Украины изолировали село из-за вспышки коронавируса, передает УНИАН.

Семеновку закрыли на въезд и выезд и окружили контрольно-пропускными пунктами, сообщили в пресс-службе областной администрации. Один из КПП работает круглосуточно. «Принятые меры дают возможность организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры», — пояснили местные чиновники.

Проехать по пропускам могут сотрудники служб и организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность села Семеновка. «Без пропуска разрешено пересекать КПП только гражданам, постоянное место проживания которых зарегистрировано в селе Семеновка», — добавили в администрации.

В Николаевской области коронавирус выявлен у 103 пациентов, по всей Украине — 7170.

Ранее были закрыты Донецкая область и город Почаев под Тернополем. Полиция возбудила дело о нарушениях карантина в местных лаврах на Пасху.

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