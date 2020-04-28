Кличко представил альтернативный план вывода Киева из карантина

Мэр Киева Виталий Кличко представил альтернативный план выхода из карантина, который будет реализовываться в украинской столице. Об этом сообщает УНИАН.

Он подчеркнул, что план заключается не в снятии ограничений, а в их постепенном ослаблении. Первый этап ослабления карантина планируют начать 12 мая, если не вырастет число зараженных коронавирусом.

Откроют ряд предприятий, салоны красоты и парикмахерские, автокинотеатры, магазины непродовольственных товаров, адвокатские и нотариальные конторы. Открытие школ и детских садов оставили на второй этап снятия ограничений. Общественный транспорт также будет работать в ограниченном режиме, а решение об открытии метро примет правительство.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в случае улучшения эпидемиологической ситуации. Он состоит из пяти этапов. Реализация плана может начаться после 11 мая при условии снижения численности зараженных коронавирусом. По мнению Шмыгаля, поэтапный план «даст возможность сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность».

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 8617 человек, 239 пациентов умерли.

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