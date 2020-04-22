Украинцам анонсировали план снятия карантина

На Украине скверы и парки, а также объекты, предоставляющие бытовые услуги населению, планируют открыть через три недели. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Страна.ua».
До этого правительство предпримет пять шагов для выхода страны из карантина, который продлили до 11 мая.
«Стартовую точку этого плана мы называем "День К". Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение десяти дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5 процентов. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50 процентов», — заявил Шмыгаль, анонсировав наступление «Дня К» 12 мая.
Для постепенного выхода из карантина правительство запланировало сделать следующие шаги: увеличить количество тестов на коронавирус, улучшить обеспечение больниц, внедрить электронный контроль самоизоляции, разработать новые социальные стандарты (ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция), а также открыть некоторые публичные объекты для запуска экономики и улучшения психологического состояния украинцев.
По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 6592 человека, 174 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,5 миллиона человек; 178 тысяч скончались, 701 тысяча излечились.