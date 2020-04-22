Украинцам анонсировали план снятия карантина

На Украине скверы и парки, а также объекты, предоставляющие бытовые услуги населению, планируют открыть через три недели. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Страна.ua».

До этого правительство предпримет пять шагов для выхода страны из карантина, который продлили до 11 мая.

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«Стартовую точку этого плана мы называем "День К". Для его начала есть два условия. Во-первых, если в течение десяти дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5 процентов. Во-вторых, больницы заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50 процентов», — заявил Шмыгаль, анонсировав наступление «Дня К» 12 мая.

Для постепенного выхода из карантина правительство запланировало сделать следующие шаги: увеличить количество тестов на коронавирус, улучшить обеспечение больниц, внедрить электронный контроль самоизоляции, разработать новые социальные стандарты (ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция), а также открыть некоторые публичные объекты для запуска экономики и улучшения психологического состояния украинцев.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 6592 человека, 174 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,5 миллиона человек; 178 тысяч скончались, 701 тысяча излечились.

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