На Украине допустили стремительную отмену карантина

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил отмену карантинных ограничений стране раньше срока. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, видеозапись доступна в YouTube.

По его словам, это произойдет при условии стремительного снижения числа инфицированных коронавирусом. При таком развитии событий, подчеркнул Ляшко, страна может с первого этапа выхода из карантина перейти сразу на третий или четвертый.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в случае улучшения эпидемиологической ситуации. Он состоит из пяти этапов. Реализация плана может начаться после 11 мая при условии снижения численности зараженных коронавирусом. По мнению Шмыгаля, поэтапный план «даст возможность сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность».

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продлен правительством до 11 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 8617 человек, 209 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире достигло почти трех миллионов человек; 207 тысяч скончались, 881 тысяча излечились.

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