Кличко заявил об альтернативном плане выхода из карантина

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти готовят альтернативный план выхода из карантина. Об этом сообщает «112 Украина».

«У Киева есть некоторые замечания относительно перечня и последовательности шагов. И на этой неделе мы обнародуем, что на первом этапе предлагает и собирается делать столица», — сказал он.

Кличко выразил убеждение, что правительство и парламент должны увеличить размер бюджетной программы на помощь предпринимателям. Он подчеркнул, что необходимо предоставить органам местного самоуправления право регулировать размер и базу налогообложения местных налогов и сборов и создать кредитную программу для производителей.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в случае улучшения эпидемиологической ситуации. Он состоит из пяти этапов. Реализация плана может начаться после 11 мая при условии снижения численности зараженных коронавирусом. По мнению Шмыгаля, поэтапный план «даст возможность сохранить жизни украинцев и одновременно постепенно восстановить экономическую стабильность».

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 8617 человек, 209 пациентов умерли.

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