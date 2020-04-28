Украине предсказали вспышку коронавируса

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предсказал вероятность вспышки коронавируса в стране на следующей неделе. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, видеозапись доступна в YouTube.

«Если мы говорим о Пасхе, то работа, которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период — до 14 дней», — заявил Ляшко.

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По его словам, сейчас система здравоохранения Украины не ощущает пиковой нагрузки. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах допустимой нормы — 5-10 процентов ежедневно. Ляшко подчеркнул, что министерство здравоохранения стремится сделать все, чтобы предотвратить увеличение ежедневного прироста инфицированных до 30 процентов.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом. Карантинный режим продлен правительством до 11 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 9009 человек, 220 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило три миллиона человек; 211 тысяч скончались, 922 тысячи излечились.

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