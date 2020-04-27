Каждый пятый заразившийся коронавирусом на Украине оказался медиком

Каждый пятый инфицированный коронавирусом на Украине оказался медицинским работником. Об этом в своем Facebook сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ).

Они составляют 19,4 процента от общего числа заразившихся.

В качестве основных причин распространения инфекции среди медработников в ЦОЗ называют неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), недостаточное обеспечение больниц СИЗ и нарушение стандартов ведения пациентов.Также в ЦОЗ отметили, что обеспечение больниц СИЗ происходит в основном за счет гуманитарной или благотворительной помощи.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продлен правительством до 11 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 8617 человек, 209 пациентов умерли.

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