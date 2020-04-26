В украинской психбольнице началась вспышка коронавируса

В Харьковской областной психиатрической больнице №1 началась вспышка коронавируса. Об этом сообщил глава администрации региона Алексей Кучер, передает «РБК-Украина».

В медучреждении уже зафиксировано 11 инфицированных COVID-2019. Это половина из всех больных, выявленных в регионе на последние сутки. Пациенты психбольницы, у которых нашли заболевание, являются жителями пяти районов области. Всего в Харьковской области зарегистрировано 147 случаев заражения, госпитализированы 75 человек.

На минувшей неделе Украина побила антирекорд по заболеваемости коронавирусом за сутки. 23 апреля было зарегистрировано 578 новых случаев. По данным Минздрава, резкий скачок случаев связан с несоблюдением карантина украинцами во время Вербной недели и на Пасху, когда верующие массово отправились в храмы.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продлен правительством до 11 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты. По последним данным, на Украине выявлено 8617 зараженных COVID-2019, умерли 209.

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