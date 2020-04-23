В Минздраве Украины объяснили антирекорд по заразившимся коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом в стране. Его слова приводит УНИАН.

По словам главы Минздрава, резкий скачок случаев связан с несоблюдением карантина украинцами во время Вербной недели и на Пасху, когда верующие массово пошли в храмы.

Накануне Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ) сообщил о 578 новых случаях заболевания, что является рекордным показателем.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продлен правительством до 11 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 7170 человек, 187 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 2,6 миллиона человек; 184 тысячи скончались, 722 тысячи излечились.

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