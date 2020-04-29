Тайно проводивший службы украинский священник умер от коронавируса

В Тернопольской области Украины от коронавируса умер священник, тайно проводивший богослужения. Об этом сообщает «112 Украина».

Священнику было 55 лет. Несмотря на карантинные ограничения, мужчина тайно проводил богослужения в частном доме.

Круг его контактов установлен. У этих людей взяты анализы на коронавирусную инфекцию, которые отправлены в Тернополь для исследования.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области заразившийся коронавирусом священник проводил службы и похороны и контактировал примерно с 500 гражданами. Священнослужитель не знал, что болен, когда контактировал с людьми, диагноз был поставлен, когда он попал в реанимацию.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом. Карантинный режим продлен правительством до 11 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 9866 человек, 250 умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило три миллиона человек.

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