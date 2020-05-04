Украина приняла решение ослабить карантин

Правительство Украины приняло решение о поэтапном ослаблении карантинных мер. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

С 11 мая возобновляют работу летние площадки кафе и ресторанов, будут ослаблены ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты и парикмахерских.

Также будет разрешена торговля непродовольственными товарами, откроются музеи, кабинеты стоматологии, будет разрешено оказывать юридические услуги. Спортивные команды смогут вернуться к тренировкам. При этом сам карантин продлен до 22 мая.

Ужесточенные карантинные меры действовали на Украине с 6 апреля. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразился 12 331 человек, 303 пациента умерли.

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