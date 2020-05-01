Депутаты партии Зеленского устроили застолье в ресторане во время карантина

На Украине депутаты Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» устроили застолье в одном из ресторанов Киева, несмотря на введенные в городе карантинные меры из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

По информации журналистов, вечеринка проходила в ресторане «Монтекки Капулетти», совладельцем которого является тесть бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова Владимир Белыба.

После введения карантина ресторан работает только на доставку, однако для парламентариев решили сделать исключение. Журналисты видели, как в заведение вошли глава секретариата аграрного комитета Александр Старинец, а также депутаты от партии президента Владимира Зеленского Маргарита Шол, Александр Гайду и Павел Халимон.

Также сообщается, что заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, живущий в доме, где расположено заведение, вызвал полицейских. К моменту их прибытия украинские депутаты разъехались.

По данным текущий момент, на Украине выявлен 10 861 случай заражения коронавирусом, скончались 272 пациента, выздоровели 1413. В Киеве зафиксировано 1453 случая.

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