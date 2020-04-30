Депутатов Рады без масок призвали «пойти погулять»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Кондратюк упрекнула парламентариев, пришедших на заседание без масок. Об этом сообщает «Украинская правда».

То, что часть депутатов оказались в зале без масок, она назвала позорным и призвала их «пойти погулять». «Имейте уважение друг к другу. На вас смотрят все зрители», — сказала Кондратюк.

Она напомнила, что карантинный режим в стране продлен до 12 мая.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продлен правительством до 12 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 10 406 человек, 261 пациент умер.

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