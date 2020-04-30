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Депутатов Рады без масок призвали «пойти погулять»

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Фото: Globallookpress.com

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Кондратюк упрекнула парламентариев, пришедших на заседание без масок. Об этом сообщает «Украинская правда».

То, что часть депутатов оказались в зале без масок, она назвала позорным и призвала их «пойти погулять». «Имейте уважение друг к другу. На вас смотрят все зрители», — сказала Кондратюк.

Она напомнила, что карантинный режим в стране продлен до 12 мая.

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продлен правительством до 12 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 10 406 человек, 261 пациент умер.

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