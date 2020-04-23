На Украине провели автопробег против «двойных стандартов» карантина

В украинском городе Кривой Рог предприниматели провели автопробег против несправедливых, по их мнению, правил карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

Акция протеста под лозунгом «Двойные стандарты: власть, ты с кем?» состоялась в среду, 22 апреля. Как пояснил местный бизнесмен Алексей Кудрявцев, во время карантина в городе не закрылся ни супермаркет или более крупный торговый центр, а «мелким предпринимателям не дают возможности работать». Поэтому они вышли потребовать «единых правил карантина для всех». «То есть или закрыты все, или все работают, соблюдая санитарно-эпидемические нормы», — заявил он.

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Перед началом автопробега состоялся митинг у мэрии, на котором приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и местным властям. Протестующие потребовали «прекратить преступные действия и вернуться в правовое поле Украины», в частности, вернуть бизнесменам незаконно снятые с них штрафы «за нарушение противоправно имитируемого карантина». «Воспользовавшись Вами, олигархат беспрепятственно захватывает рынок, истребляя микропредпринимателей и фермеров. Последствия этих действий несут угрозу каждой украинской семье», — уверены участники акции.

Карантин на Украине продлили до 11 мая. В стране заразились коронавирусом 7170 человек, 187 скончались.

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