Украинский депутат объяснил работу своего ресторана во время карантина

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Николай Тищенко объяснил, почему принадлежащий ему киевский ресторан «Велюр» продолжает работу во время карантина. Его слова приводит УНИАН.

По его словам, он использует ресторан для единичных личных встреч с помощниками, превратив его в «своеобразный штаб» для своей команды.

При этом Тищенко отметил, что строго придерживается карантинных мероприятий. Депутат также заявил, что ему «невероятно стыдно, что редкие единичные гости вынуждены выходить из ресторана голодными».

То, что принадлежащий Тищенко ресторан «Велюр» продолжает работу в условиях карантина ранее выяснили журналисты программы «Наши грошi с Денисом Бигусом».

С 6 апреля на Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом, карантинный режим был продлен правительством до 11 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 9410 человек, 239 пациентов умерли.

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