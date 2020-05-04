Зеленский заявил о шокирующих последствиях полной отмены карантина на Украине

Полная отмена карантина на Украине будет иметь шокирующие последствия. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По его словам, стране удалось избежать критического сценария распространения инфекции в том числе благодаря «жестоким, но правильным мерам».

«Если завтра мы вернемся к привычному ритму жизни — это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года», — отметил Зеленский и подчеркнул, что на Украине могли заболеть не 12 тысяч человек, а 200 тысяч. Он также выразил благодарность врачам за проделанную работу.

Ранее правительство Украины приняло решение о поэтапном ослаблении карантинных мер. С 11 мая возобновляют работу летние площадки кафе и ресторанов, будут ослаблены ограничения по открытию парков, скверов, зон отдыха, салонов красоты и парикмахерских.

Также будет разрешена торговля непродовольственными товарами, откроются музеи, кабинеты стоматологии, будет разрешено оказывать юридические услуги. Спортивные команды смогут вернуться к тренировкам. При этом сам карантин продлен до 22 мая.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразился 12 331 человек, 303 пациента умерли.

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