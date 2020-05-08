Число умерших россиян с коронавирусом превысило 1700

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 1723, за последние сутки зафиксировано 98 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в пятницу, 8 мая.

1723 человека умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 8 мая

За минувшие сутки в России выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области. Всего в стране насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 8 мая достигло 3,84 миллиона. Пандемия охватила 187 стран. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!