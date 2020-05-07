Собянин продлил ограничения в Москве до конца мая

Ограничения в Москве, введенные в связи с распространением нового коронавируса, продлеваются до 31 мая. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, документ опубликован на официальном сайте мэра столицы в четверг, 7 мая.

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Помимо режима самоизоляции, продлеваются ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

Также в этот период запрещено проведение досуговых и культурных мероприятий. До начала лета приостановлена работа салонов красоты, массажных салонов, соляриев, бань и саун.

«Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — отметил градоначальник.

Ранее в четверг Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч. Он высказал предположение, что распространение коронавирусной инфекции в стране может затянуться надолго.

За минувшие сутки в стране было выявлено более 11 тысяч случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 177 160 в 85 регионах.

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