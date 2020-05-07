Уточнены суммы штрафов за нарушение «масочного» режима в Москве

Штраф за нахождение в общественном транспорте в Москве без маски составит пять тысяч рублей, нарушение «масочного» режима в других общественных местах обойдется гражданам в четыре тысячи рублей, уточнили РИА Новости в мэрии Москвы.

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Как отметил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков, данные размеры штрафов предусмотрены КоАП Москвы. По его словам, места и критерии, по которым должна носиться маска, будут определены указом мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что штраф за нахождение в общественном транспорте составит четыре тысячи рублей.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении обязательного так называемого масочного режима в общественном транспорте. Кроме того, москвичи будут также обязаны носить перчатки. Система цифровых пропусков, сохранится.

За минувшие сутки в стране было выявлено более 11 тысяч случаев коронавируса. Общее число зараженных составляет 177 160 в 85 регионах.

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