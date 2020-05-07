Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч. Об этом сообщает ТАСС.

«Реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям их там в районе 2-2,5 процента от всего населения Москвы. В пересчете на цифры — это около 300 тысяч», — сказал он.

По его словам, за последние две недели число госпитализированных с коронавирусом не увеличилось. Градоначальник также заявил о введении режима обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах.

По данным на 7 мая, в Москве с начала пандемии выявили 92 676 случаев заражения коронавирусом — 6703 за последние сутки. Выздоровели 9227 человек, умерли 905 человек. Всего по России насчитывается 177 160 случаев заражения.

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