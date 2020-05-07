Собянин обяжет москвичей носить маски и перчатки в общественном транспорте

В Москве будет введено обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщает ТАСС.

Градоначальник уточнил, что после введения «масочного» режима система цифровых пропусков, действующая в Москве с апреля, сохранится. Дату ввода новых мер Собянин не анонсировал.

Материалы по теме Собянин ввел обязательное ношение масок Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что соответствующий режим может быть введен 12 мая. Один из собеседников издания не исключил, что ношение масок будет обязательным в течение двух месяцев в случаях, если динамика распространения коронавируса останется на прежнем уровне или число инфицированных будет снижаться.

«Масочный» режим действует в Московской области и еще в 67 регионах страны. По данным «Коммерсанта», члены рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса, которую возглавляет Собянин, обсуждали возможность его распространения на всю страну.

По состоянию на 7 мая в России зарегистрировано 177,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 92 тысяч из них — в Москве. 23,8 тысячи пациентов выздоровели, 1,6 тысячи скончались.