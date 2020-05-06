Оценена эффективность «масочного режима» в России

Введение масочного режима в регионах позволяет снизить темпы прироста числа заражений коронавирусом. Так его эффективность оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По словам Поповой, обязательный «масочный режим» уже введен в 68 субъектах страны.

Ранее стало известно, что так называемый масочный режим введут по всей России. Как писала газета «Коммерсантъ», такую меру обсуждали члены совещания рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса.

Среди регионов, которые уже ввели «масочный режим» — Севастополь, Новосибирская, Свердловская, Ивановская и Владимирская области, Якутия, Камчатка, Хабаровский край и часть Кузбасса. Также известно, что власти Москвы рассматривают введение «масочного режима» с 12 мая, ношение средств индивидуальной защиты будет обязательным для использования в общественном транспорте. К этой же дате к введению «масочного режима» должны быть готовы все населенные пункты Подмосковья.

В России за последние сутки выявили 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала эпидемии в стране умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

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