Путин затруднился назвать сроки снятия ограничений из-за коронавируса

Пока трудно сказать, в какие сроки начнется снятие ограничений из-за коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 7 мая.

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Накануне глава государства заявил, что ситуация с распространением коронавируса в субъектах России складывается по-разному и в некоторых регионах допустимо ужесточение режима ограничений. Он подчеркнул, что цена ошибки в данном случае — жизнь и здоровье граждан.

По данным на 7 мая, в Москве с начала пандемии выявили 92 676 случаев заражения коронавирусом — 6703 за последние сутки. Выздоровели 9227 человек, умерли 905 человек. Всего по России насчитывается 177 160 случаев заражения.

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