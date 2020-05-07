Путин призвал «не перегибать палку» при возвращении к нормальной жизни

Президент России Владимир Путин призвал «не перегибать палку» с санитарными мерами во всех отраслях, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад и начнется возвращение к нормальной жизни. Об этом он рассказал на совещании по транспорту в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.

«С учетом наработанного опыта потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях», — подчеркнул он. По мнению главы государства, в противном случае ослабевший бизнес можно задавить «формальными, избыточными, а порой бессмысленными» требованиями.

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Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе введут режим обязательного использования масок на транспорте и в других общественных местах.

Дату ввода новых мер он не анонсировал, но ряд источников утверждает, что вступить в силу изменения могут с 12 мая. При этом сохранить такие требования могут на срок до двух месяцев, в зависимости от ситуации распространением заболевания. В настоящее время «масочный» режим действует в 68 регионах страны, в том числе в Московской области.

По состоянию на 7 мая в России зарегистрировано 177,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 92 тысяч из них — в Москве. 23,8 тысячи пациентов выздоровели, 1,6 тысячи скончались.

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