Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 187 тысяч

В России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 187 тысяч в 85 регионах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.

За последние сутки в стране заразились коронавирусом 10 699 человек. Из них почти половина — 48,9 процента — не имели клинических проявлений болезни. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

По данным на 7 мая, в стране было зарегистрировано 177 160 случаев заражения в 85 регионах. Общее число выздоровевших — 23 803, умерших — 1625.

Президент России Владимир Путин 28 апреля поручил подготовить план постепенного выхода из ограничений. 1 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на первом этапе снятия ограничений будут разрешены небольшие прогулки по два-три человека. Также послабления коснутся занятий физкультурой и спортом на улице и прогулок с детьми. Попова добавила, что надо будет соблюдать дистанцию и находиться «в ограниченном количестве людей».

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