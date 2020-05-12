Вирусолог оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусом в России

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусом в России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

По его прогнозам, в России не будет пика инфицирований, который был заметен на графиках многих других стран. «У нас будет вот такая пологая кривая, постепенно растущая, стабилизирующаяся и потом постепенно снижающаяся. Сценарий [развития эпидемической ситуации] у нас будет свой, отдельный, если население будет проявлять бдительность», — подчеркнул вакцинолог, добавив, что этому будет способствовать соблюдение гражданами режима самоизоляции.

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В настоящее время система здравоохранения справляется со своей задачей, мест в больницах хватает для новых заразившихся, добавил он. Тимаков отметил, что российское здравоохранение выиграло время, чтобы подготовиться к пандемии, благодаря быстрому реагированию на угрозу и закрытию границ с Китаем.

«У нас страна со старой системой закалки здравоохранения и эпидемиологической службы. (...) Государство, Минздрав оградили группы риска от контакта с коронавирусной инфекцией, то есть те группы, где действительно может быть высокая летальность», — заключил он.

Ранее российские вирусологи оценили риск заражения коронавирусом дома. По их словам, возможность инфицирования SARS-CoV-2 при соблюдении режима самоизоляции крайне невелика. Так, вирус переносится не по воздуху, а на мельчайших капельках воды: когда они высыхают, вирус быстро погибает. Таким образом, вне организма вирус крайне неустойчив.

По состоянию на 12 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.

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