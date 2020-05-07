В России оценили риск заражения коронавирусом дома

Российские вирусологи оценили риск заражения коронавиурсом дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, возможность инфицирования SARS-CoV-2 при соблюдении режима самоизоляции крайне невелика. Он напомнил, что вирус переносится не по воздуху, а на мельчайших капельках воды: когда они высыхают, вирус быстро погибает. Таким образом, вне организма вирус крайне неустойчив.

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Вирусолог добавил, что есть риск попадания домой продуктов из магазина, на поверхностях которых может быть коронавирус. «Если человек пошел в магазин и подышал на продукты, то вируса так мало, что вероятность заражения крайне низкая. Если человек покашлял в руку и пошел выбирать фрукты, конечно, фрукты лучше помыть», — пояснил Лукашев.

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в свою очередь заметил, что дольше всего вирус сохраняется на пластике и инертных металлах, в частности на нержавейке. Риск заражения через грязные поверхности повышается у людей с ослабленным иммунитетом, однако если они используют все средства защиты — соблюдают социальную дистанцию, моют руки и носят маску — то и вероятность инфицирования минимальна.

Лукашев призвал россиян не «доходить до паранойи» в вопросе профилактики коронавируса. «У большинства людей, которые не входят в группу риска, не стоит задача на 100 процентов защититься от распространения вируса. Нам нужно защититься на 95 процентов, чтобы заболевание перестало распространяться», — заключил специалист.

Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 165 929 человек. С начала эпидемии скончались от осложнений 1537 человек, вылечились — 21 327. За последние 24 часа на территории страны выявили 10 599 новых инфицированных.

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