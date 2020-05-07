В России оценили риск заражения коронавирусом дома

Российские вирусологи оценили риск заражения коронавиурсом дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.
По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, возможность инфицирования SARS-CoV-2 при соблюдении режима самоизоляции крайне невелика. Он напомнил, что вирус переносится не по воздуху, а на мельчайших капельках воды: когда они высыхают, вирус быстро погибает. Таким образом, вне организма вирус крайне неустойчив.
Вирусолог добавил, что есть риск попадания домой продуктов из магазина, на поверхностях которых может быть коронавирус. «Если человек пошел в магазин и подышал на продукты, то вируса так мало, что вероятность заражения крайне низкая. Если человек покашлял в руку и пошел выбирать фрукты, конечно, фрукты лучше помыть», — пояснил Лукашев.
Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков в свою очередь заметил, что дольше всего вирус сохраняется на пластике и инертных металлах, в частности на нержавейке. Риск заражения через грязные поверхности повышается у людей с ослабленным иммунитетом, однако если они используют все средства защиты — соблюдают социальную дистанцию, моют руки и носят маску — то и вероятность инфицирования минимальна.
Лукашев призвал россиян не «доходить до паранойи» в вопросе профилактики коронавируса. «У большинства людей, которые не входят в группу риска, не стоит задача на 100 процентов защититься от распространения вируса. Нам нужно защититься на 95 процентов, чтобы заболевание перестало распространяться», — заключил специалист.
Россия находится на 7-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 165 929 человек. С начала эпидемии скончались от осложнений 1537 человек, вылечились — 21 327. За последние 24 часа на территории страны выявили 10 599 новых инфицированных.