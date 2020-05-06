Раскрыт риск заражения коронавирусом дома

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн раскрыл риск заражения коронавирусной инфекцией дома в беседе с «Пятым каналом».

Альштейн отметил, что подхватить вирус можно через еду или воду. Он порекомендовал использовать кипяченую воду, мыть фрукты и овощи и проводить термическую обработку продуктов.

Специалист при этом подчеркнул, что риск заразиться коронавирусом таким способом низкий.

По последним данным, в России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 10 102 зараженных в 83 регионах России. Скончались 95 человек. Наибольший прирост числа инфицированных зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях, а также Дагестане. Всего за время эпидемии в стране 1 451 человек погиб, более 19,8 тысячи излечились.

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