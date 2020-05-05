Миру предрекли вторую и третью волны коронавируса

Глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер предрек вторую и третью волны коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, инфекция будет распространяться до тех пор, пока ей не переболеют от 60 до 70 процентов населения.

Вилер отметил, что система здравоохранения ФРГ хорошо подготовлена к новым вспышкам. Он добавил, что власти страны планируют увеличить число проводимых тестов на коронавирус.

В апреле академик РАН Сергей Недоспасов сообщил, что вторая волна эпидемии коронавируса возможна в том случае, если не появится вакцина от SARS-CoV-2, однако она будет слабее, чем первая. По его словам, предсказать сроки наступления второй волны эпидемии невозможно как из-за особенностей самого коронавируса, так и особенности жизни отдельной популяции и системы здравоохранения. При этом, если у большинства жителей Земли сформируется иммунитет, то инфекция будет побеждена.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,6 миллиона. Всего 254 430 человек умерли, более 1,18 миллиона излечились.

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