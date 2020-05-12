В России заявили о создании резерва врачей для борьбы с коронавирусом

В России создали резерв врачей, работающих с зараженными коронавирусом. Об этом отчиталась глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в эфире «Россия 24», передает РИА Новости.

По ее словам, власти работали над этой задачей на протяжении последних двух месяцев. В итоге им удалось создать «огромный резерв врачей разных специальностей, которые получают короткий, концентрированный курс обучения».

Медики в рамках этой программы учатся приемам самоконтроля и собственной гигиены, способам защиты от инфицирования и профессиональным вопросам по вирусным заболеваниям, подчеркнула Скворцова.

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Таких специалистов ФМБА перемещает из региона в регион, если возникает острая необходимость во врачах, заключила она.

Ранее Скворцова заявила, что около 40 процентов российских врачей, работающих в «красной зоне» с зараженными коронавирусом, имеют психологические проблемы из-за стресса, в том числе страдают от депрессии, тревожного состояния и нарушений ночного сна.

По состоянию на 12 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.

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