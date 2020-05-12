Выявлена доля москвичей без масок и перчаток в городе

Около трети москвичей не последовали новым требованиям, обязывающим носить маски и перчатки в общественных местах. Об этом ТАСС заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

По его данным, 30 процентов жителей города не носили средства индивидуальной защиты или носили только маски в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях столицы. «В основном сегодняшний день был посвящен не привлечению к административной ответственности, а разъяснению гражданам, что нужно соблюдать санитарные требования, носить маски и перчатки и не подвергать себя и окружающих риску инфицирования», — подчеркнул Данчиков.

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С 12 мая все жители столицы должны носить в общественном транспорте и на объектах торговли медицинскую маску и перчатки. За отсутствие какого-либо средства индивидуальной защиты можно получить штраф в четыре или пять тысяч рублей. В первый день действия режима нарушителям выносили предупреждение.

По состоянию на 12 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.

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