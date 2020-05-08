Москвичей призвали носить маски и перчатки практически везде

Москвичей призвали носить маски и перчатки после 12 мая практически везде. Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», что можно не носить средства защиты только дома и в изолированных рабочих кабинетах. Ее слова приводит ТАСС.

Так Ракова ответила на вопрос, где необходимо носить маску и перчатки с 12 мая.

«Общественное место это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках», — сказала заммэра.

Ограничения в Москве, введенные в связи с распространением нового коронавируса, продлеваются до 31 мая. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Также с 12 мая жители столицы должны носить маски в магазинах и транспорте, за нарушение будут выписывать штраф.

В Москве за последние сутки скончались еще 54 человека. Общее число погибших в столице превысило 1 тысячу. Всего в стране насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области.

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