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В Москве умерли еще 54 человека с коронавирусом

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве умерли еще 54 человека с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

Оперштаб отметил, что у всех пациентов была подтверждена пневмония, также все они имели положительный результат тестов на коронавирус.

На 8 мая в Москве насчитывается почти 100 тысяч зараженных. При этом мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что реальное из число может доходить до 300 тысяч.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что в столице вводится масочный режим. В общественном транспорте и магазинах граждане обязаны носить перчатки и маски. Сообщалось, что штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи.

За минувшие сутки в России выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области. Всего в стране насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

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