В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Выход из режима ограничений в России возможен в конце мая или начале июня. Такой срок назвал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».

Он уточнил, что процесс снятия ограничительных мер будет происходить по-разному в зависимости от региона и от складывающейся там эпидемиологической картины. По его словам, снижение частоты заражения коронавирусом до уровня единичных случаев возможно к концу лета при соблюдении гражданами всех рекомендаций.

Чернышенко уточнил, что в правительстве даются разные прогнозы развития ситуации. Например, по одному из них при соблюдении самоизоляции гражданами эпидемия могла бы пойти на спад уже 10 мая. Политик отметил, что прогнозы могут быть ошибочными из-за того, что «все начинают выходить на улицы, кто-то пренебрегает ношением масок или перчаток».

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая. С 12 числа горожане будут обязаны носить маски и перчатки при посещении магазинов, поездках в общественном транспорте и такси.

28 апреля президент Владимир Путин поручил подготовить план постепенной отмены ограничительных мер. 1 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова представила программу. Согласно ней, вначале гражданам разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми. Затем заработают образовательные учреждения и магазины, в конце откроют парки и скверы.

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