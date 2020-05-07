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Минздрав России оценил эффективность масок в борьбе с коронавирусом

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Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Медицинские маски являются барьером для распространения вируса, передающегося воздушно-капельным путем. Об этом в ходе онлайн-встречи с председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, оценивая эффективность средств индивидуальной защиты в борьбе с коронавирусной инфекцией. Детали встречи приводятся на сайте партии.

Уточняется, что Мурашко сообщил о необходимости ношения защитной маски для того, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Говоря о ситуации с пандемией, глава Минздрава отметил, что сценарий по ней в России позитивный и, если удерживать жесткие ограничения, то темпы распространения вируса будут снижаться. «Министр согласился с тем, что организационные моменты очень важны, поэтому сейчас рассматривается блок методических рекомендаций, в частности, там будут учтены разделения полномочий врачей и сестринского состава, чтобы сократить время предоставления услуги и снизить нагрузку на медиков», — рассказали в «Справедливой России».

Ранее сообщалось, что с 12 мая в Москве будет введено обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и такси. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что после введения масочного режима система цифровых пропусков, действующая в Москве с апреля, сохранится.

Масочный режим сейчас действует в Московской области и еще в 67 регионах России. По данным «Коммерсанта», члены рабочей группы Госсовета по борьбе с распространением коронавируса, которую возглавляет Собянин, обсуждали возможность действия режима в масштабах страны.

По состоянию на 7 мая в России зарегистрировано 177,1 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 92 тысяч из них — в Москве. 23,8 тысячи пациентов выздоровели, 1,6 тысячи скончались.

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