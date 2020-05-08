Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости ужесточить правила передвижения по Москве в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей», — заявил Собянин. По этой причине с 12 мая будет введен жесткий режим проезда на общественном транспорте: в маске и перчатках, пояснил он.

При этом мэр подчеркнул, что дальнейшие шаги по возможному ослаблению ограничений зависят в том числе и от того, насколько четко горожане будут выполнять необходимые требования для самоизоляции и внимательного отношения к окружающим, передает ТАСС.

Ранее 7 мая Сергей Собянин объявил, что действующие в столице ограничительные меры будут действовать до конца мая. Рабочие пропуска пообещали продлить автоматически. Также стало известно, что на работу в Москве, где введен режим самоизоляции из-за коронавируса, продолжают выходить только 2,6 миллиона человек.

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