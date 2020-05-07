Названо число продолжающих работать москвичей

К началу мая на работу в Москве, где введен режим самоизоляции из-за коронавируса, продолжают выходить только 2,6 миллиона человек. Такое число назвал заместитель мэра столицы по вопросам экономического развития и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводит «Интерфакс».

Ефимов уточнил, что большинство работников — порядка 3,2 миллиона — переведены на дистанционный режим. Еще около 1,5 миллиона человек приостановили работу. Главная проблема сейчас состоит в том, что из-за действующих ограничений замораживаются цепочки потребления и производства, а также сокращается выручка. «Это не просто отсутствие у компаний денег, но и возможности их заработать», — констатировал Ефимов.

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Ранее в четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что действующие в столице ограничительные меры будут действовать до конца мая. Рабочие пропуска пообещали продлить автоматически.

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