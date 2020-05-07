Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей сайте в четверг, 7 мая.

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«Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт "Тройка", "Стрелка" и социальных карт», — говорится в сообщении.

Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок не изменился.

Ранее в четверг Собянин своим указом продлил введенные в связи с распространением нового коронавируса ограничения в Москве до конца мая. Речь идет о работе кафе и ресторанов, культурных и досуговых мероприятиях. Москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции, а также носить маски и перчатки в общественном транспорте и магазинах.

Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.

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