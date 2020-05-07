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Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

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Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая. Информация о первом этапе опубликована на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Так, с 12 мая к работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства. В том числе будет возобновлено строительство дорог, школ, детских садов и других «необходимых городу объектов», на предприятиях будет соблюдаться санитарно-эпидемиологический режим. Как объяснил Собянин, в нынешних условиях это наименее опасно, так как сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями и там проще обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.

На рабочие места вернутся те, чье присутствие необходимо по технологическим причинам. Граждане с хроническими заболеваниями и беременные не должны возвращаться на работу, недопустимо присутствие на рабочих местах тех, у кого повышенная температура и ОРВИ. В рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование или же установлены перегородки, а все сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты. Работодатели должны будут выборочно тестировать сотрудников на коронавирус. При несоблюдении требований предприятия и строительные площадки будут закрывать, контроль будет обеспечивать Роспотребнадзор.

Собянин также уточнил, что годовые оценки за 2019-2020 учебный год в школах будут выставлены не позднее 15 мая. С 18 по 31 мая школьники 1-8 и 10 классов будут заниматься дистанционно в режиме консультаций для повторения пройденного материала, домашних заданий и оценок не будет. Ученики 9 и 11 классов продолжат учиться дистанционно до 31 мая. Малые дежурные группы в начальной школе продолжат работу до 31 мая.

Режим самоизоляции в Москве будет продлен до 31 мая, до этого же числа автоматически продлится действие рабочих пропусков. Продление срока действия и обмен неиспользованных билетов на проезд в общественном транспорте будет производиться после 31 мая.

По данным на 7 мая, в Москве с начала пандемии выявили 92 676 случаев заражения коронавирусом — 6703 за последние сутки. Выздоровели 9227 человек, умерли 905 человек. Всего по России насчитывается 177 160 случаев заражения.

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