Уровень смертности среди россиян с коронавирусом оказался ниже процента

Уровень смертности среди россиян с подтвержденным коронавирусом составляет менее процента (0,9 процента). Эти данные назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Она уточнила, что этот показатель — «результат очень своевременного выявления, своевременного обращения».

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России свидетельствует о том, что система здравоохранения справляется с ситуацией. «Система отрабатывает, и медицинский персонал, врачи, медсестры и фельдшеры четко исполняют свой долг в рамках медицинской помощи, минимизируют все риски», — отметил он.

За минувшие сутки в России выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области. Всего в стране насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

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