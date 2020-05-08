Российский врач рассказал о бесполезности дезинфекции продуктов

Бесполезно дезинфицировать продукты при помощи антисептика в целях защиты от коронавируса, достаточно промыть продукты водой. Об этом рассказала российский врач-терапевт Татьяна Романенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Ты пришел домой, ты вытащил продукт из того пакета, в котором он находился. Если эта коробка бумажная сока, ты можешь ее протереть, но кипятком ее обдавать, обрызгивать из антисептика совсем не нужно», — привела она пример.

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Медик призвала следовать простому правилу — продукты в магазинной упаковке не должны оказываться на обеденном столе. Романенко также отметила, что фасовка товаров на предприятиях происходит с соблюдением санитарных норм.

«Люди, которые фасуют продукты, чаще всего в масках. Они работают в перчатках, и администрация магазина, складов и так далее, делает все возможное, чтобы уменьшить опасность вирусологического загрязнения», — заключила она.

Всемирная организация здравоохранения рекомендуют в качестве защиты от коронавируса регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиком на спиртовой основе. Роспотребнадзор также говорит о важности гигиены рук. Однако эксперты предупреждают о риске пересушить кожу рук, и призывают пользоваться обеззараживающими препаратами только при необходимости — в общественных местах.

За минувшие сутки в России выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области. Всего в стране насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

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