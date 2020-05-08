Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 8 мая.

«Этот регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации. (...) Наши специалисты сегодня там работают совместно с представителями Роспотребнадзора», — сказал Мурашко.

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Накануне сообщалось, что старейшины села Махалатли Цунтинского района (Дагестан) перекрыли въезд и разобрали дорогу из-за страха перед коронавирусом.

На сегодняшний день республика находится на пятом месте среди субъектов РФ по числу зараженных: новый коронавирус подтвержден у 2468 человек. Для борьбы с эпидемией введен режим всеобщей самоизоляции. По данным Telegram-канала Readovka, в регионе наблюдается нехватка медицинских сотрудников.

За минувшие сутки в России выявили 10 699 случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве и Московской области. Всего в стране насчитывается более 187 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

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