В Дагестане разобрали дорогу из-за страха перед коронавирусом

Старейшины села Махалатли Цунтинского района (Дагестан) перекрыли въезд и разобрали дорогу из-за страха перед коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Отмечается, что старосты приняли это решение в связи с эпидемиологической обстановкой. Дагестан находится в числе лидеров по числу заболевших COVID-19 (было зарегистрировано 2372 случая на 7 мая). Наблюдается нехватка медицинских сотрудников, смертность от пневмонии продолжает расти. Пользователи социальных сетей заявляют, что подобные проблемы существуют почти во всех районах Дагестана.

В начале мая диагноз подтвердился у главы Буйнакска Исламудина Нургудаева. Временно исполняющим обязанности был назначен его первый заместитель Шамиль Исаев.

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