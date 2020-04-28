Дагестан и Северная Осетия догнали Петербург по числу заражений коронавирусом

Дагестан и Северная Осетия вошли в пятерку регионов по числу новых случаев коронавирусной инфекции и по суточным показателям догнали находящийся на третьей строчке Петербург. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба в Telegram-канале.

За последние сутки в Дагестане новым вирусом заразились 153 человека, днем ранее их было 167. В Северной Осетии 148 новых фактов инфицирования, что почти в три раза больше, чем 27 апреля (53).

По данным на 28 апреля, в Дагестане насчитывается 1147 заболевших COVID-19, в Северной Осетии — 549. Всего в России 93,5 тысячи зараженных, значительная часть из них находится в Москве и области.

20 апреля у здания администрации Северной Осетии во Владикавказе прошел несанкционированный митинг с требованием отменить режим самоизоляции и помочь пострадавшим финансово гражданам. Позже в региональном Роспотребнадзоре связали массовое мероприятие с ростом числа инфицированных.

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